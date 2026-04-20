İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2026 Pazartesi / 4 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8841
  • EURO
    52,8381
  • ALTIN
    6931.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şırnak'ta ''JASAT'' Pençesi: Firari şahıslara dağlar dar edildi
Şırnak'ta ''JASAT'' Pençesi: Firari şahıslara dağlar dar edildi

Şırnak'ın huzurunu kaçırmaya yeltenen, kanunun adaletinden kaçtığını sananlara karşı devletin o keskin ve vakur iradesi bir kez daha tecelli etti. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, 13-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarla, adaletten köşe bucak kaçan 36 şahsı kıskıvrak yakaladı.

IHA20 Nisan 2026 Pazartesi 15:48
ABONE OL

Şırnak'ta suç ve suçlulara göz açtırmayan güvenlik güçleri, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü operasyonlarla önemli bir başarıya daha imza attı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 13-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, UYAP üzerinden aranan toplam 36 şahıs yakalandı. Aralarında hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün de bulunduğu şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kent genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik jandarma ekiplerinin suçlulara yönelik operasyonlarına kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

  • JASAT
  • Operasyon
  • Tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Kavşaktaki çarpışma ters döndürdü: Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.