Güncel

Şırnak'ta korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk babasını öldürüp kaçtı

Şırnak'ta babasını silahla vurarak öldüren 14 yaşındaki çocuk, güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonucu Midyat'ta yakalandı.

IHA24 Ekim 2025 Cuma 12:35 - Güncelleme:
Şırnak'ta korkunç olay! 14 yaşındaki çocuk babasını öldürüp kaçtı
23 Ekim 2025 günü Şırnak'ın İdil ilçesinde M.Ş.Ö. (40) isimli şahıs, evinde yatağında ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucunda, M.Ş.Ö.'nün oğlu İ.Ö. (14) tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Şüpheli çocuğun yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli İ.Ö. Midyat ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

