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Şırnak'ta özel güvenlik bölgesi ilanı

Şırnak Valiliği, bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 15:36 - Güncelleme:
Şırnak'ta özel güvenlik bölgesi ilanı
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Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 5442 sayılı İl Kanunu uyarınca Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Ormaniçi köyü kırsalı, 750 rakımlı tepe, 602 rakımlı tepe, Dicle Nehri kuzeyi, Ormaniçi köyü yolunun doğu kırsalının, 15-29 Eylül'de 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Bölgelere ait koordinatların Valilik internet sitesinde paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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