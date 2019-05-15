Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist teslim oldu

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen biri kadın 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Gözaltına alınan teröristlerin işlemleri sürdürülüyor.