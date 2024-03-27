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Şırnak'ta polise alçak saldırı! 45 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak merkez ile Silopi ve Cizre ilçelerinde yasa dışı slogan ve polise taş attıkları iddiasıyla 45 şüpheli yakalandı.

AA27 Mart 2024 Çarşamba 16:44 - Güncelleme:
Şırnak'ta polise alçak saldırı! 45 şüpheli gözaltına alındı
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Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, kent merkezinde 18 Mart, Cizre'de 20 Mart'ta düzenlenen nevruz etkinliklerinde ve Silopi'de 21 Mart akşamı cadde ve sokaklarda yasa dışı slogan ve polise taş atan kişilerin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele, Asayiş ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmada, olaylara karıştığı tespit edilen 50 kişiye yönelik operasyon yapıldı.

Kent merkezi ve 2 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli yakalandı.

Polisin diğer 5 şüpheliyi yakalamak amacıyla başlattığı çalışmalar sürüyor.

  • şırnak suç
  • yasa dışı slogan
  • polise taş

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