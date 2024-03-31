Şırnak'ta 'seçimde şaibe' iddiasıyla eylem yapan DEM Partililer gözaltına alındı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kentteki sandıklarda şaibe yapıldığını ileri süren DEM Partililer, durumu protesto etmek istedi. DEM Parti İl Binası önünde toplanarak slogan atan gruba, polis dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Polis, eyleme devam eden gruba biber gazıyla müdahale etti. Gruptakilerin bir kısmı polise taş atarak karşılık verdi. Atılan taşlar nedeniyle çevredeki bazı araçlar zarar gördü. Çıkan olaylarda DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alınıp, emniyet müdürlüğüne götürüldü.