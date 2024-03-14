Şırnak'ta şehit olan polis memuru Fırat Der'in naaşı Denizli'ye getirildi

Uçakla havalimanına getirilen Der'in naaşını silah arkadaşları Denizli Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına kadar omzunda taşındı. Der, daha sonra 11. Komando Tugay Komutanlığındaki hastanenin morguna götürüldü.

Havalimanında düzenlenen törene, şehidin babası Cesim, annesi Serpil, eşi Demet Der ile kız kardeşi Duygu Der Kutluca, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Turgut Çalışkanlar, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Der, yarın cuma vaktinde Sarayköy ilçesi Ağlar Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından ilçe mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilecek.

Öte yandan Der'in şehit düştüğü günün, hem doğum günü hem de mesleğe başladığı tarih olduğu ve baba Deri'in sosyal medya hesaplarından "Ad günün kutlu olsun paşam" şeklinde paylaşım yaptığı görüldü.

Cizre-Nusaybin kara yolu Çığır köyü mevkisinde Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli 3'ü polis 4 kişinin bulunduğu araç, yabancı plakalı karavanla çarpışmış, kazada polis memurları Fırat Der ile İlker Duran şehit olmuştu.