Şırnak'ta seyir halindeki ambulans yandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, seyir halindeyken yanan ambulans kullanılamaz hale geldi.
- AA
Alınan bilgiye göre, hasta almaya giden Mecit Akdağ idaresindeki 73 AH 171 plakalı ambulans, Yenişehir Mahallesi 8. Cadde'de, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Sürücü Akdağ ve ambulanstaki iki sağlık personeli araçtan hızla inerken, yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında, ambulans kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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