29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6592
  • 6,3832
  • 258.285
  • 101849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şırnak'ta seyir halindeki ambulans yandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, seyir halindeyken yanan ambulans kullanılamaz hale geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, hasta almaya giden Mecit Akdağ idaresindeki 73 AH 171 plakalı ambulans, Yenişehir Mahallesi 8. Cadde'de, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Sürücü Akdağ ve ambulanstaki iki sağlık personeli araçtan hızla inerken, yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, ambulans kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MSB´den Kıbrıs Barış Harekatı´nın 45. yılına özel video

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dünyaya ihraç ediliyor! İngiliz Kraliyet ailesinin gözdesi...

Dünyaya ihraç ediliyor! İngiliz Kraliyet ailesinin gözdesi...

'Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay dayanamaz'

'Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay dayanamaz'

Suudi Arabistan, İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı

Suudi Arabistan, İran'a ait petrol tankerini serbest bıraktı

Aslan’dan Fejsa hamlesi

Aslan’dan Fejsa hamlesi

Kalleş saldırının detayları ortaya çıktı!

Kalleş saldırının detayları ortaya çıktı!

İran'dan flaş açıklama: İngiliz gemisindeki 23 mürettebat...

İran'dan flaş açıklama: İngiliz gemisindeki 23 mürettebat...

NATO'dan İran'a çağrı: Derhal serbest bırakın

NATO'dan İran'a çağrı: Derhal serbest bırakın

Şehidin ağlatan vasiyeti... 'Biz böyle bir kardeşlik görmedik'

Şehidin ağlatan vasiyeti... 'Biz böyle bir kardeşlik görmedik'
 

POPÜLER HABERLER

Üsküdar açıklarında teknede yangın çıktı

Üsküdar açıklarında teknede yangın çıktı

Stranger Things dizisinin çekildiği yerleri buldular! Gerçekte nasıl gözüküyor?

Stranger Things dizisinin çekildiği yerleri buldular! Gerçekte nasıl gözüküyor?

Kimsenin aklına gelmeyecek ilginç pratik çözümler

Kimsenin aklına gelmeyecek ilginç pratik çözümler

2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi!

2300 yıl öncesine dayanıyor... Havadan görüntülendi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA