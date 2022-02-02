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Şırnak'ta terör örgütü PKK operasyonu

Güvenlik güçlerinin, Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçelerinde yaptığı operasyonlarda terör örgütü PKK'nın sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) içerisinde faaliyet gösteren 5 kişi gözaltına alındı.

DHA2 Şubat 2022 Çarşamba 21:46 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 21:46
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Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cizre ve İdil ilçelerinde terör örgütü PKK'nın sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına altına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği, 43 av tüfeği fişeği ve şüphelilere ait cep telefonları ile muhtelif dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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