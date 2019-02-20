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Şırnak'ta teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

  • AA
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik Cudi Dağı Kösreli köyü kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ümit İnan 1 Operasyonu" düzenlendi. Operasyonda örgütün kullandığı mağara ve sığınaklarda yapılan aramada, 60 biksi mühimmatı, 13 mutfak tüpü, 25 metre kablo, 4 hücum yeleği, 3 ayakkabı, uyku tulumu, sırt çantası, şemsiye ve yaşam malzemesi bulundu. Ele geçirilen malzemeleri imha eden güvenlik güçleri, sığınakları kullanılamaz hale getirdi.

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