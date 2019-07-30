Şırnak'ta teröristlere yardım eden 1 şüpheli yakalandı

Şırnak Silopi ilçesinde, 26 Temmuz 2019 tarihinde Jandarma Yol Kontrol ve Arama Noktasına saldırı düzenleyen ve 2 jandarma personelinin yaralanmasına neden olan olayda, teröristlere yardım ettiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanarak, tutuklandı.