Şırnak'ta teröristlere yardım eden 1 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta 2 jandarmanın yaralandığı terör saldırısında teröristlere yardım ettiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanarak, tutuklandı.
- İHA
Şırnak Silopi ilçesinde, 26 Temmuz 2019 tarihinde Jandarma Yol Kontrol ve Arama Noktasına saldırı düzenleyen ve 2 jandarma personelinin yaralanmasına neden olan olayda, teröristlere yardım ettiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanarak, tutuklandı.
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