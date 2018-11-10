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Şırnak'ta tören alanına ve askeri araziye C-4 patlayıcı yüklü 2 İHA düştü

Şırnak'ta , Atatürk'ü anma töreninin ardından Valilik bahçesindeki alana ve 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı arazisine, 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü. Yapılan incelemede, İHA'larda çivi ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş C-4 patlayıcı yüklü olduğu belirlendi.

  • DHA
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Şırnak Valiliği bahçesindeki tören alanında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törenin ardından protokol alandan ayrıldı. Vatandaşların da ayrıldığı sırada tören alanına İHA düştü. Aynı saatlerde, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı arazisine de bir İHA düştüğü öğrenildi.
 
Her iki olayda da ölen ya da yaralanan olmadı. Yapılan incelemelerde, uzaktan kumanda edilerek yönlendirilen İHA'ların çivi ve metal parçalarıyla güçlendirilmiş C-4 patlayıcı yüklü olduğu belirlendi.
 

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