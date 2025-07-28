Şırnak'ta Uzman Çavuş Yıldırım şehit oldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Milletimizin başı sağ olsun Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Uzm.Çvş. Mehmet Ali YILDIRIM, icra edilen bir operasyonda kayalık bölgeden iniş yapıldığı sırada ağır şekilde yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."