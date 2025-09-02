İSTANBUL 31°C / 21°C
Güncel

Şırnak'taki yangın kontrol altında

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde çıkan örtü ve orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

AA2 Eylül 2025 Salı 13:32 - Güncelleme:
Şırnak'taki yangın kontrol altında
Bestler Dereler bölgesinin Uğur ve Sivri Tepe mevkisinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü ve ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Şırnak Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, 20 personel, pikap ve 3 ilk müdahale aracının yanı sıra jandarma helikopterinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Bestler Dereler Uğur ve Sivri Tepe mevkisinde çıkan yangının Orman İşletme Müdürlüğünün 20 personel, 4 araç ve 1 helikopter ile yürüttüğü çalışmanın sonucunda kontrol altına alındığını bildirildi.

Açıklamada, "Yangına müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

