Şırnak'tan heyecanlandıran görüntü! Oluk oluk petrol aktı

Şırnak'ta yapılan petrol arama çalışmalarından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Terörden arındırılan Gabar'dan resmen petrol fışkırdı.

OLUK OLUK PETROL AKTI

Şırnak Valiliği, petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinden çıkan petrolle ilgili heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yeni petrol üssü olan Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik sahasında petrol arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Aynı zamanda petrol arama kuyusundan çıkan petrolün görüntüsüne de yer verildi. Petrolün adeta fışkırdığı anlar sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandırdı.