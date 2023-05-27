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Şırnak'tan heyecanlandıran görüntü! Oluk oluk petrol aktı

Terörden arındırılan Şırnak'ta yer altında saklı kalmış rezervler yüzleri güldürmeye devam ediyor. Şırnak Valiliği'nin petrol rezervinin bulunduğu bölgeden yaptığı paylaşımda, petrolün resmen fışkırdığı görüntüler yer aldı.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:49 - Güncelleme:
Şırnak'tan heyecanlandıran görüntü! Oluk oluk petrol aktı
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Şırnak'ta yapılan petrol arama çalışmalarından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Terörden arındırılan Gabar'dan resmen petrol fışkırdı.

OLUK OLUK PETROL AKTI

Şırnak Valiliği, petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinden çıkan petrolle ilgili heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yeni petrol üssü olan Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik sahasında petrol arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Aynı zamanda petrol arama kuyusundan çıkan petrolün görüntüsüne de yer verildi. Petrolün adeta fışkırdığı anlar sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandırdı.

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