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Sırp suç örgütü elebaşının İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davada 3 sanık tahliye edildi

Sırp suç örgütü elebaşı Juvan Vukotic'in Şişli'de 8 Eylül 2022'de öldürülmesine ilişkin 10'u tutuklu 16 sanığın yargılandığı davada sanıklardan 3'ü tahliye edildi.

AA31 Ekim 2023 Salı 12:28 - Güncelleme:
Sırp suç örgütü elebaşının İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davada 3 sanık tahliye edildi
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İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 4'ü tutuklu 5 sanık ile avukatları katıldı. 5'i tutuklu 8 sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Asiye Yüksel, sanık Radoje Zıvkovic'le ticaret yapmalarından dolayı kendisine yardım etmek amacıyla evini açtığını öne sürdü.

Üzerine kayıtlı telefonunu da verdiği Zıvkovic'e yıllardır yardım etmekten yorulduğunu belirten sanık Yüksel, Zıvkovic'i düzgün birisi olarak tanıdığını zannettiğini kaydetti.

Kırmızı bültenle aranırken 5 Ekim 2022'de Gürcistan'da yakalanan tutuklu sanık Yakup Doğan, kaçtığına ilişkin iddiaları reddetti.

Sanık Doğan, telefonunun çalındığını ileri sürerek, "Türkiye'de telefon pahalı olduğu, maddi durumum da olmadığı için biriktirdiğim parayla Gürcistan'a gittim. Orada haberlerde ismimin geçtiğini gördüm. Annemle babamı aradım, eve operasyon olduğunu beni aradıklarını söylediler. Geleceğimi söyledim. Babamın baskısından ne yapacağımı bilemedim, korktum." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Asiye Yüksel, Erdi Ertan ve Esat Candan'ın mevcut delil durumu ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak oy çokluğuyla tahliyelerine karar verdi.

Sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve evine yakın karakola haftada 2 gün imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmeden heyet, diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti.

Heyet, sanık Milan Vujotic hakkında uygulanan konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirinin oy çokluğuyla kaldırılmasını kararlaştırırken, sanık hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağının da devamına hükmetti.

- İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, uluslararası alanda faaliyet gösteren Kavacki ve Skaljari suç örgütleri arasında husumet olduğu anlatılıyor.

Skaljari örgütü elebaşı Juvan Vukotic'in 2 Ekim 2021'de Predrag Popovic adına düzenlenmiş pasaportla Türkiye'ye girdiği aktarılan iddianamede, Kavacki suç örgütü elebaşı Radoje Zvicer'dan talimat alan örgüt yöneticileri Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic'in, Vukotic'in yerini tespit etmek için çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.

İddianamede, Zıvkovic ve Vujotic'in, bir süre sonra Türkiye'deki etkin mafya gruplarının gücünü kullanarak Juvan Vukotic'e karşı saldırı düzenlemeyi amaçladığı, bu doğrultuda sanık Asiye Yüksel'in bağlantılarından yararlanarak İzmir'de etkin olan Camgözler suç örgütüyle iletişime geçtikleri belirtiliyor.

Camgözler örgütü adına sanıklar Niyazi Serkan Altundaşar ile Erdi Ertan'ın, sanık Ayşe Sipahi ile Asiye Yüksel'in aracılığı ve sanık Radoje Zıvkovic vesilesiyle Kavacki suç örgütüyle irtibat kurmaya başladıkları ifade edilen iddianamede, Juvan Vukotic'in silahlı saldırı neticesinde öldürüldüğü yer alıyor.

İddianamede sanıklardan 14'ünün "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri isteniyor. Ayrıca Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic hakkında "silahlı suç örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 5'er yıldan 14'er yıla, "resmi belgede sahtecilik"ten 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis, 14 sanık hakkında "silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 1 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.

Öte yandan iddianamede, 8 kişi hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından dosyanın ayrıldığı aktarılıyor.

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