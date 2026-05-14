  Sırrı çözen ifade! Vahşet 300 saatlik görüntüden çıktı
Güncel

Sırrı çözen ifade! Vahşet 300 saatlik görüntüden çıktı

Uşak'ta tarım arazisinde ölü bulunan 63 yaşındaki Gürsel Arı'nın cinayet şüphelisi yürütülen titiz çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

IHA14 Mayıs 2026 Perşembe 07:11 - Güncelleme:
Olay, 11 Mayıs'ta Uşak merkeze bağlı Kemalöz Mahallesi yakınlarında bulunan bir tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede hareketsiz halde yatan bir şahsı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, boğazında bıçak kesiği bulunan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Gürsel Arı (63) olduğu öğrenildi. Arı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü Gürsel Arı ile birlikte bölgede bulunan kişinin N.K. (42) isimli kadın olduğu tespit edildi. N.K.'nin olayın ardından şehir merkezinde bir özel hastaneye başvurduğu ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

VAHŞETİ ÇÖZEN İFADE: BIÇAKLAYIP KAÇTI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan N.K., Gürsel Arı ile arkadaş olduklarını ve olay günü birlikte tarım arazisine gittiklerini belirtti. N.K., burada bir süre sonra tanımadıkları bir şahsın yanlarına geldiğini, bu kişinin Gürsel Arı'yı bıçakladığını, ardından kendisini ağaçlık alana götürerek bıçakladığını ve daha sonra da kaçtığını iddia etti.

N.K., olayın ardından otobüsle şehir merkezine gittiğini, burada vatandaşların ve şoförün durumundan şüphelenerek kendisine yardım etmek istediğini ancak yardım teklifini kabul etmediğini, daha sonra bir arkadaşına durumu anlattığını ve birlikte hastaneye başvurduklarını ifade etti.

300 SAATLİK KAMERA İNCELEMESİYLE ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda, çevrede bulunan yaklaşık 60 güvenlik kamerasına ait 300 saatlik görüntüler titizlikle incelendi. Yapılan incelemelerde olay yerinin yakınlarında şüpheli tavırlar sergileyen ve ormanlık alandan koşarak uzaklaştığı değerlendirilen bir şahıs tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin R.K. (20) olduğu belirlendi. Şüpheli, ekiplerce Aybey Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

