Prof. Dr. Çiftçi, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı İstanbul Florence Nightingale Hastanesinde ameliyat edilen ve tedavisi yoğun bakımda süren Önder'in sağlık durumuna ilişkin, hastane önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Önder'in genel durumunun bugün düne göre çok daha iyi olduğunu belirten Çiftçi, "Kendisinin sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu tamamen geriledi. Şu an kan gazı PH'si 7,4. Bu bizim için oldukça iyi bir değer. Laktat seviyesi geldiğinde 20'ydi, şu an 6'ya düştü. Bu açıdan baktığımızda tedavilerimize oldukça iyi yanıt verdiğini düşünüyoruz." dedi.

Önder'in spontan solunumunun mevcut olduğunu, ağrılı uyarana çok iyi yanıt verdiğini bildiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Nörolojik açıdan bugün kendisinin EEG'si takıldı. 24 saat süreyle EEG'si üzerinde takılı kalacak. Nörolojik açıdan daha ilerleyen günlerde sizlerle daha somut bilgiler paylaşabileceğiz. Kardiyak açıdan durumuna baktığımızda sol ventrikül çok çok iyi kasılmakta. Yapılan ekokardiyografiler bize bunu göstermekte. Sol ventrikülün özellikle anterior ve septal bölgesi oldukça iyi kasılıyor. Bu nedenle hastamızın tansiyonu ECMO altında verilen noradrenalin, adrenalin ve dobutamin altında ortalama olarak 110 ve 60 civarında. Büyük tansiyon 110, küçük tansiyon 60 civarında seyrediyor. Sağ ventrikülde ise düne göre hiçbir fark yok. Sağ ventrikülün kasılma kusuru devam etmekte. Fakat bunun uzun bir zaman alacağını, ciddi bir süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Ama sol ventrikülün anterior ve septal bölgesinin, özellikle septal bölgesinin bu kadar iyi kasılması, sağ taraf açısından destekleyeceği için umut vermekte."

- "HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

Yoğun bakım tedavi sürecinin devam ettiğini aktaran Çiftçi, "Görüyoruz ki ciddi, uzun bir zamana ihtiyacımız olacak. Enfeksiyon en çok korktuğumuz şey. Araya hiçbir enfeksiyon girsin istemiyoruz. Bu açıdan koruyucu tedavilerimizi yine vermekteyiz. Üçlü antibiyotik almakta. Kendisinin evvelce var olan aortitine yönelik immünsüpresif ajanlar vermekteyiz. Bu tedaviler dünden itibaren zaten başlamıştı. Bunların da bizlere yardımcı olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hastanın idrar çıkışının iyi bir şekilde devam ettiği, aralıklı olarak hemofiltrasyon ihtiyacı olduğu ancak böbrek yetersizliği görülmediği bilgisini paylaşan Çiftçi, bugün kreatinin hafif yükselmesi, idrarının bir miktar azalması ve hipervolemisi olması nedeniyle hemofiltrasyon verildiğini, ihtiyaca göre buna devam edileceğini aktardı.

Bir gazetecinin, bağışıklık baskılayıcı ilaçların tedaviye etkisini sorması üzerine Çiftçi, "Önceki aortit tanısı nedeniyle verilen tedavilere devam etmek istiyoruz. Onlardan biraz daha kuvvetli tedaviler veriyoruz aslında. Normal şartlarda bu immünsüpresif tedaviler, enfeksiyonu olumsuz etkiler ama bu hastada aortitin zemin olarak oradaki kırılganlığın iyileşmesine çok olumlu katkısı olacağını düşündüğümüz için antibiyotik destekli olarak veriyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Çiftçi, nörolojik değerlerle ilgili soruya, "Hastamızın ağrılı uyarana yanıtı oldukça iyi. Sesleri duyabiliyor ve o seslere karşı da kendimizce anlamlandırabileceğimiz bazı tepkiler de veriyor. Bunlar bizim için son derece olumlu. Ama hasta ECMO desteği altında olduğu için somut anlamda nörolojik durumunu tam olarak ortaya koyamayız. O yüzden bunu ileriki günlerde ortaya koyacağız. EEG de bize oldukça iyi fikir verecek. Ama bunu ancak önümüzdeki günlerde sizlere söyleyebiliriz." yanıtını verdi.

Tedaviyle ilgili 5 günlük bir süreçten bahsedildiğinin hatırlatılması üzerine Çiftçi, normalde sağ ventrikülün toparlanmasının bazı durumlarda 5 gün olduğunu ancak bu sürenin hastaya göre uzayabildiğini belirtti.

Çiftçi, "Örneğin, miyokardın stunning dediğimiz bir durum vardır. Bu gibi durumlarda 40 güne de çıkabilir. Bu hasta için benim öngörüm 10 gün ila 40 gün arası. Onun için uzun bir zamana ihtiyacımız var ama biz iyi olacağını düşünüyoruz. Hayati tehlikesi halen devam ediyor. Enfeksiyona açık olduğu sürece yoğun bakımda yatan hastanın her zaman için hayati tehlikesi devam eder ve bizim riskimiz bu hastada da oldukça yüksek." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: BUGÜN DAHA OLUMLU BAZI HABERLER ALIYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer yetkililerle Önder'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiklerini söyledi.

Hastanede bulunan DEM Parti yöneticileri ile milletvekillerinin kendilerini misafir ettiklerini, hem İstanbul Valisinden hem de hastanedeki sağlık personelinden bilgi aldıklarını dile getiren Yılmaz, "Çok şükür bugün Sırrı Bey'in durumuyla ilgili daha olumlu bazı haberler alıyoruz. Tabii ki bu, sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Uzun soluklu bir tedavi süreci. Çok ağır bir sağlık tablosuyla karşı karşıyayız ama en etkili şekilde ehil kadroların müdahale ettiği bir sağlık süreci olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz." diye konuştu.

Gereken her şeyin yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerek doktoru kanalıyla, gerekse de Sağlık Bakanı kanalıyla doğrudan kurduğu temasla süreci yakından takip ettiğini kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sırrı Bey bir siyasetçi, farklı fikirleri, düşünceleri olan bir insan. Ama her şeyden önce bir insan ve insan odaklı bir bakış açısıyla siyasete yaklaşan, çok farklı kesimlerle, farklı düşünen insanlarla köprüler kurabilen bir kişiliğe sahip. Bununla da siyasi hayatımıza önemli katkılar yapmış bir şahsiyet. Bir taraftan da moralini hep biliyoruz, en zor şartlarda dahi yaptığı esprilerle, sıcak yaklaşımlarla gündem olmuş bir kişilik. Hayatını, direncini biliyoruz. Dolayısıyla bu sağlık mücadelesinden de başarılı bir şekilde çıkacağına yürekten inanıyoruz. Dua ediyoruz, geçmiş olsun diyoruz ve acil şifalar diliyoruz."

Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Yılmaz, "Onun da söylediği güzel bir şey var, 'Ben doktor değilim' diyor. Ama sağlık şartları gereği sadece Ceren Hanım görebiliyor kendisini. 'Görünür bir şekilde daha iyi bir durumda olduğunu ifade edebilirim' diyor. Bu da bizim için güzel bir haber. Sadece uzmanların, doktorların teknik raporları değil, dışarıdan sade bir gözlemle de daha olumlu bir tablo olduğunu ifade edebiliriz. Ama az önce söylediğim gibi çok ağır bir sağlık tablosu var. Daha uzun süre herhalde bu mücadele devam edecek. Gün gün sağlık ekiplerinden bu süreci takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Önder'in bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulunan Yılmaz, başta ailesi olmak üzere bütün sevenlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz, "Dualarımız Sırrı Bey'le. En kısa sürede sağlığına kavuşması için biz de duacıyız. Bütün imkanlarımızla, ekiplerimizle, sağlık sistemimiz, doktorlarımız, ellerinden gelen her türlü gayreti sarf ediyorlar. Bu vesileyle hemen kısa bir süre sonra müdahalede bulunan, sonra uzun bir ameliyatla görevlerini yapan ve şu anda da anlık bazda olayı takip edip gerekli sağlık desteğini sunan tüm doktorlarımıza, sağlık çalışanlarına da teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar çok geçmiş olsun diyorum." sözlerini sarf etti.

- "TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE ÇOK BÜYÜK KATKILARI OLDU"

Bir gazetecinin, "Sırrı Süreyya Önder barış görüşmelerinin de önemli isimlerinden bir tanesiydi. Kendisini sağlık sorunları nedeniyle uzun bir süreç bekliyor. Bu aşamada özellikle barış görüşmeleriyle ilgili son durum ne olacak?" sorusu üzerine Yılmaz, şunları kaydetti:

"Son süreçlerde de tüm Türkiye olarak takip ediyoruz, görüyoruz. Yaklaşımıyla üslubuyla terörsüz Türkiye sürecine çok büyük katkıları, destekleri olduğunu biliyoruz. Bunu da buradan şükranla ifade etmek istiyoruz. Ancak bu süreç tabii kişileri aşan bir süreç. Daha geniş anlamda bir siyasi iradeyle yürüyen bir süreç. Sayın Cumhurbaşkanımızın terörsüz Türkiye hedefi aslında Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir parçası. 'Türkiye Yüzyılı için barışın, kardeşliğin, huzurun yüzyılı olacak' diyoruz. Terörsüz Türkiye, bu vizyonun çok önemli bir parçası. Yine Sayın Bahçeli tarafından yapılan çağrıyla birlikte tabi bu süreç hızlanmış durumda. Bu tür süreçler başladıktan sonra en kısa sürede etkili bir şekilde hayata geçirilmesi çok kıymetli. Terörsüz Türkiye süreci sağlıklı bir şekilde bütün ilgili kurumlarımızın titiz çalışmalarıyla yoluna devam edecektir. Orada herhangi bir aksama söz konusu değildir, olmaz. Tabii ki Sırrı Bey'in katkıları çok farklı, çok insani katkılar. Bunları da bir kenara koymadan söylüyorum ama o süreçler devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını da Önder ailesine ilettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Erdoğan'ın doktorlarının, süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Yılmaz, ellerinden gelen tüm desteği sağlamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.