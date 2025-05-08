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Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiası! Aracında düzenek tespit edildi

DEM Parti, 'Sırrı Süreyya Önder'in aracına suikast düzeneği konulduğu' iddialarına ilişkin, '2 Nisan'da, otopark görevlisi, Sırrı Süreyya Önder'in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.' açıklamasında bulundu.

AA8 Mayıs 2025 Perşembe 12:07 - Güncelleme:
Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiası! Aracında düzenek tespit edildi
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Partiden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili merhum Sırrı Süreyya Önder'in "aracına suikast düzeneği konulduğu" iddialarına ilişkin haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacının doğduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Nisan'da, otopark görevlisi, Sırrı Süreyya Önder'in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir. Önder bu olayı parti kurullarına taşımış ve gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Olay ve ilgili kanıtlar resmi mercilere iletilmiştir. Hem partimiz hem de Sayın Önder konunun yakın takipçisi olmuştur. İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır. Yürütülen araştırma ve incelemeye ilişkin tarafımıza henüz net bir sonuç iletilmemiştir."

  • DEM Parti
  • suikast
  • DEM Parti

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