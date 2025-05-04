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Sırrı Süreyya Önder'e veda... İlk tören AKM'de düzenlendi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreni düzenlendi.

AA4 Mayıs 2025 Pazar 11:44 - Güncelleme:
Sırrı Süreyya Önder'e veda... İlk tören AKM'de düzenlendi
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Önder'in tabutu AKM'deki sahneye alkışlarla getirildi.

TABUTU ZEYTİN DALI VE KARANFİLLERLE SÜSLENDİ

Sırrı Süreyya Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutu, alkışlar eşliğinde salona getirildi. Önder'in tabutu, barışı temsilen zeytin dalı ve karanfillerle süslendi. Önder'in kızı Ceren Önder, tabutu başında gözyaşı döktü.

Yoğun katılımın olduğu cenaze töreni saygı duruşuyla başladı. Kapasite nedeniyle salona alınamayan bazı katılımcıların AKM çevresinde beklediği törende, Önder'in konuşmalarının yer aldığı video gösterildi.

ÖNDER'İN CENAZESİNE YOĞUN KATILIM

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Davut Gül, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti'li Ahmet Türk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili, bazı sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder, hastalığı döneminde babasına yazdığı mektubu okudu:

"Baba hayatın bütün rengi gitti. Benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor şimdi. Ürkütücü, bilinmezliklerle dolu. Daha önce hiç duymadığım bir şeyi senden duyma ihtimalinin kaybolduğu. Kendimi bildim bileli seni kaybetmekten korktum. Bu benim tek kabusumdu. Öyle iyi, öyle benzersizdin ki bu adam bana sadece ölerek acı çektirebilir derdim. Ben babalığına çok doydum. Bir babaya ihtiyacım kalmayıncaya kadar doyurdun beni ama dostluğuna doyamadım.

"SEN ÖFKENİ NEREYE SAKLADIN BEN HİÇ GÖRMEDİM"

Şimdi öfkelenmek istiyorum. 'İki hafta sonra barış protokolü imzalanacak, sonra rahatız ameliyat da olacağım, iki haftada ne olacak' demene kızmak istiyorum. Bir tek kendinle ilgilenmeyişine kızmak istiyorum. Yapamıyorum. Gidecek yolu olmayan, bir amacı olmayan ama hep yanında olan bir babayı sen istemezdin demişti. Sana öfke duyanlar için 'yoksulluğun ve yoksunluğun öfkesi bu, sakın içinde nefret biriktirme' diyordun. Doğduğundan beri yoksulluk içinde, yoksunluk içinde geçen ömründe sen öfkeni nereye sakladın ben hiç görmedim. Bir tek mülk edinmeden, ikinci bir kazağı almadan, kimseden bir şey istemeden, boğazını değil onurunu besleyerek yaşadığın bu dünyadan gidiyorsun baba. Artık dinlen turna kuşum, biz iyi olacağız. Çocuklara hep seni anlatacağız." şeklinde konuştu.

"SEVENE DE SÖVENE DE SELAM OLSUN DERDİ"

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder ise, "Evet malı mülkü yoktu ama arkada dağlar gibi sevenleri bize bıraktı. Bir muradı vardı, o da barış. Sizleri gördükten sonra bunun bir şekilde vücut bulacağına inancım sonsuz. Kendisi şu an burada olsaydı size şöyle bir veda ederdi; sevene de sövene de selam olsun derdi" ifadelerini kullandı.

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