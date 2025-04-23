İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2025 Çarşamba / 25 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2796
  • EURO
    43,6283
  • ALTIN
    4083.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sırrı Süreyya Önder'in abisi: Ülkücüler kan vermek istedi
Güncel

Sırrı Süreyya Önder'in abisi: Ülkücüler kan vermek istedi

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından tedavisi süren DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ağabeyi, hastaneye kan vermek için bir grup ülkücünün geldiğini anlattı.

HABER MERKEZİ23 Nisan 2025 Çarşamba 10:41 - Güncelleme:
Sırrı Süreyya Önder'in abisi: Ülkücüler kan vermek istedi
ABONE OL

Tedavisi süren DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in her kesimden yoğun ziyaretçisi var. O ziyaretlerden birinde duygusal anlar yaşandı. Önder'in ağabeyi Ali Fuat Önder, "Bir grup ülkücü arkadaş, ikinci gün hastaneye gelmiş, kan vermek istemişler. Kan ihtiyacımız olmadı, hastane önlemini almış, yine de sağ olsunlar." dedi.

DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastanede tedavisi sürüyor.

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, siyaset, iş, basın ve sanat camiasından pek çok ismin ziyaret ettiği hastaneye, kan vermek için bir grup ülkücünün de geldiğini anlattı.

Önder, "Ben görmedim ama bir grup ülkücü arkadaş buraya gelip kan vermek istemiş. İkinci gün hastaneye gelmişler. Oysa hastane bunun önlemini almış. Kan ihtiyacımız olmadı ama sağ olsunlar" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.