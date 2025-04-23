Tedavisi süren DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in her kesimden yoğun ziyaretçisi var. O ziyaretlerden birinde duygusal anlar yaşandı. Önder'in ağabeyi Ali Fuat Önder, "Bir grup ülkücü arkadaş, ikinci gün hastaneye gelmiş, kan vermek istemişler. Kan ihtiyacımız olmadı, hastane önlemini almış, yine de sağ olsunlar." dedi.

DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastanede tedavisi sürüyor.

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, siyaset, iş, basın ve sanat camiasından pek çok ismin ziyaret ettiği hastaneye, kan vermek için bir grup ülkücünün de geldiğini anlattı.

Önder, "Ben görmedim ama bir grup ülkücü arkadaş buraya gelip kan vermek istemiş. İkinci gün hastaneye gelmişler. Oysa hastane bunun önlemini almış. Kan ihtiyacımız olmadı ama sağ olsunlar" dedi.