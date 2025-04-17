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Sırrı Süreyya Önder'in doktorundan yeni açıklama: Bizi umutlandıran iki parametre var

Kalbinden 12 saatlik bir ameliyat geçiren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna dair doktorundan açıklama geldi. 'Bizi umutlandıran bir iki parametre var.' diyen Prof. Dr. Ertan Sağbaş, 'Kanaması durdu gibi, kızına tepki verdi.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ17 Nisan 2025 Perşembe 07:29 - Güncelleme:
Sırrı Süreyya Önder'in doktorundan yeni açıklama: Bizi umutlandıran iki parametre var
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Aort damarındaki yırtık sonrasın kalbi duran ve tekrar çalıştırıldıktan sonra 12 saat süren ameliyata alınan TBMM Başkanvekili DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin Prof. Dr. Ertan Sağbaş'tan yeni bir açıklama geldi. "Bizi umutlandıran bir iki parametre var." diyen Sağbaş, "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi. Kızı yanına girdiğinde tepki verdi." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün akşam saatlerinde kalbinden çıkan ana damarda meydana gelen yırtık sonrası ameliyata alındı.

Ameliyat öncesi iki kez kalbinin durduğu belirtilen Önder'e 12 saat süren bir operasyon yapıldı.

Hayati tehlikesi süren Önder'i ameliyat eden Prof. Dr. Ertan Sağbaş, son duruma ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

"KANAMASI DURDU GİBİ"

"Bizi umutlandıran bir iki parametre var." diyen Sağbaş, "Dolaşımla ilgili bir parametrede iyileşme var. Kanaması durdu gibi." diye konuştu.

"Kendi kendine nefes almaya çalışır gibi bir durum var." diyen doktor, "Kızı yanına girdiğinde tepki verdi. Bunlar iyi şeyler ama kalbinin sağ tarafında basmama olayı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sağbaş, vücut fonksiyonlarını üstlenen makinenin kalp ve akciğer görevini üstlendiğini belirtip, "Anlık olarak takip etmeye devam ediyoruz." dedi.

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