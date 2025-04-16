Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı.

Kalp ana damarında yırtılma meydana gelen TBMM Başkanvekili Önder, ameliyata alındı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, kalp ameliyatı olan Sırrı Süreyya Önder'le ilgili açıklama yaptı.

Doğan, "Şu anda yeni bir bilgi yok. Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı henüz bitmedi. Ameliyat öngörülen şekilde sürüyor. Cumhurbaşkanı süreci yakından takip ediyor." dedi.

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Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi