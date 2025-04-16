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Güncel

Kalp ameliyatı olan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Kalp ameliyatı olan Sırrı Süreyya Önder'le ilgili açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 'Şu anda yeni bir bilgi yok. Önder'in ameliyatı henüz bitmedi.' dedi.

HABER MERKEZİ16 Nisan 2025 Çarşamba 08:02 - Güncelleme:
Kalp ameliyatı olan Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırıldı.

Kalp ana damarında yırtılma meydana gelen TBMM Başkanvekili Önder, ameliyata alındı.

DEM PARTİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, kalp ameliyatı olan Sırrı Süreyya Önder'le ilgili açıklama yaptı.

Doğan, "Şu anda yeni bir bilgi yok. Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı henüz bitmedi. Ameliyat öngörülen şekilde sürüyor. Cumhurbaşkanı süreci yakından takip ediyor." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

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