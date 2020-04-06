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Sırt ağrısı şikayetiyle gitti, koronavirüs tespit edildi

İZMİT'te, sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Binnur Çetinkaya'ya koronavirüs şüphesiyle yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan kadının eşi Tevfik Çetinkaya, kendi test sonucunu beklediğini belirterek, 'evde kal' çağrılarının önemini vurguladı.

DHA06 Nisan 2020 Pazartesi 07:31 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 07:33
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İzmit’te yaşayan Tevfik Çetinkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla eşi Binnur Çetinkaya’nın koronavirüs nedeniyle hastanede tedaviye alındığını duyurdu. Çocukları ve kendisinin evde karantinada olduğunu belirten Çetinkaya, herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Eşinde öksürük veya ateş gibi belirtiler olmadığını belirten Çetinkaya, yapılan 'Covid-19' testinin pozitif çıktığını kaydetti. Eşinin hastaneye sırt ağrısı nedeniyle gittiğini aktaran Tevfik Çetinkaya, kendi test sonucunu beklediğini belirtti. Çetinkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu hastalıkla ilgili bir tecrübemizi aktaracağız. Başımıza geldi. Eşim bu virüsü kaptı. Hastanede kendisi. Bu hastalığın sadece ateş ve öksürük belirtileri yok. Eşim sırt ağrısı için gitti. Tahliller yapıldı. Sonuç koronavirüs pozitif çıktı. Arkadaşlar evinizde kalın" dedi.

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