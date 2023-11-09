''Sırtımdan hançerlendim'' diyen Kılıçdaroğlu koltuğu Özel'e devretti

Gafları ve kaybettiği seçimlerle anılan Kemal Kılıçdaroğlu, artık CHP Genel Başkanı değil. Kılıçdaroğlu bugün görevini Özgür Özel'e bir törenle devretti.

OYLAMA İKİNCİ TURA KALMIŞTI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel genel başkan seçildi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki genel başkanlık seçiminde, ilk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.

Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı. Oy sayımının ardından Özgür Özel'in 812 oy alarak CHP'nin yeni genel başkanı olduğu açıklandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

KILIÇDAROĞLU SOSYAL MEDYADAN TEBRİK ETTİ

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Büyük Önderimiz Atatürk'ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla genel başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel'i kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

CHP ÇALIŞANLARINA VEDA

CHP Genel Başkanlığı görevini Özgür Özel'e teslim eden Kemal Kılıçdaroğlu, parti personeliyle vedalaştı. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi salonunda düzenlenen törene katılan Kılıçdaroğlu, çalışanlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra kendisini uğurlamaya gelen personelle hatıra fotoğrafı çektiren Kılıçdaroğlu'na, çiçek takdim edildi.

EVİNDE ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel, bugün parti genel merkezinde gerçekleştirilecek olan devir teslim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti.

Özgür Özel ve eşi Didem Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'nu Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evlerinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Özel ve eşini kapıda karşılayarak, basına görüntü verdi. Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası Özel ve eşini kapıyı kadar uğurladı. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, Kılıçdaroğlu ve eşini evlerinde ziyaret ettiklerini belirterek, "Bundan sonra da ilerleyen süreçte hem ailecek hem de Sayın Genel Başkanımızın tecrübesi, birikimi hep önümüzü açacak. Bu aile ziyareti sırasında da son derece sıcak bir şekilde karşılandık. Gerçekten mahcup oldum; Sayın Genel Başkanın buraya kadar uğurlaması kendi nezaketini gösteriyor. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Genel merkezdeki devir teslimden sonra bir açıklama yaparız" dedi.

DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

CHP'de düzenlenen devir teslim töreninde Kemal Kılıçdaroğlu görevini Özgür Özel'e devretti.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçilen Özgür Özel, görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devraldı. Özel, TBMM'deki mazbata töreninin ardından Söğütözü'ndeki parti genel merkezine geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özel'i gelişinde kapıda karşıladı. Özel ve Kılıçdaroğlu daha sonra partililerin alkışları arasında devir teslim için makam katına çıktı.

Özel, burada basına kapalı yapılan törenle görevi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan devralarak genel başkanlık görevine başladı. Görüşmenin 45 dakika baş başa, 15 dakika da heyetler arasında gerçekleştiği bildirildi. Devir teslimin ardından Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu partililerin alkışları arasında aracına kadar uğurladı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Özel, Kılıçdaroğlu'nun önemli öğütleri olduğunu ifade ederek "Bundan sonra da her kritik konuda karşılıklı istişare yapma konusunda mutabık kaldık. Kendisi birazdan izleyeceğiniz mesajında da partinin bundan sonraki başarısı için yapılması gereken katkıları ifade etti." dedi.