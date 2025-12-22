İSTANBUL 12°C / 8°C
22 Aralık 2025 Pazartesi
  Sis Anadolu Otoyolu'nu etkisi altına aldı: Görüş mesafesi düştü
Güncel

Sis Anadolu Otoyolu'nu etkisi altına aldı: Görüş mesafesi düştü

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

AA22 Aralık 2025 Pazartesi 10:23
Sis Anadolu Otoyolu'nu etkisi altına aldı: Görüş mesafesi düştü
Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi.

Görüş mesafesinin azaldığı Düzce gişeleri, Beyköy, Sinirci ve Gölyaka gişeleri mevkilerinde sürücüler dikkatli ilerledi.

SİSİN YER YER ETKİLİ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Kuzey Çevre Yolu ve Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu'nda da sisin yer yer etkili olduğu görüldü.

Ayrıca, D-100 kara yolunun Bolu geçişi Yumrukaya ve Abant Kavşağı ile Bolu Dağı geçişi Seymenler ve Bakacak mevkilerinde ise sağanak etkili oldu.

