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  • Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir adliyeye sevk edildi
Güncel

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

AA28 Mart 2025 Cuma 11:45 - Güncelleme:
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir adliyeye sevk edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek teslim olan ve sonrasında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen Özdemir'in işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, adliyeye sevk edildi.

- 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmış, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan ile Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

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