Şişli Belediyesi, günün yalanını yalanladı

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

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YALAN HABERLER DOLAŞIMA SOKULDU

Cevdet Ertürkmen'in Belediye Başkan Vekili olarak göreve başlamasının ardından çeşitli iddialar gündeme getirilerek dezenformasyona girişildi.

Çeşitli sosyal medya hesaplarında ve haber kanallarında Şişli Kaymakamı ve Şişli Belediyesi Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen'in ilk olarak Kent Lokantaları'nı kapattığı iddia edildi.

Şişli Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kapatıldığı iddia edilen kent lokantalarının Başkanvekili Cevdet Ertürkmen'in göreve başlamasından 5 gün önce tedarik süreçleri bitirildiği için kapandığını, tedarik ihtiyaçları tamamlandıktan sonra hizmet vermeye devam edeceğini belirtildi.

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ŞİMDİ DE "BURSLAR YATIRILMADI" YALANI ATILDI

Şişli Belediyesi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan "Şişli Belediyesince sağlanan öğrenci bursları ve abonman desteği bu ay yatırılmadı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şişli Belediyesince sağlanan öğrenci bursları ve abonman desteğinin bu ay yatırılmadığı ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şişli Belediyesi harcamalarında, yukarıda bahsedilen burs ve abonman desteği yer almamaktadır. Son dönem belediye meclis ve encümen kararları da incelendiğinde, öğrenci bursu ve abonman desteği yapılması yönünde bir karar alınmadığı görülmüştür. Ayrıca, Şişli Belediyesi bu amaçla bağış da kabul etmemiştir. Belediyemizle ilgisi olmayan haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan önemle rica ederiz."

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