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Şişli Belediyesi sınıfta kaldı! Yeni bitirilen yol çöktü, binaları su bastı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası CHP yönetimindeki Şişli Belediyesi'nin Fulya Mahallesinde yeni bitirdiği yol çöktü. Çöken yolu görüntüleyen Muhtar Bülent Özen, 'Evlerimizin alt katlarını olduğu gibi su bastı. Bu yolun altında doğal gaz, elektrik ve fiber kablolar da var. Onlar da zarar gördü, elektrikler yanmıyor.' dedi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun Şişli'nin altyapısını övdüğü tweet yeniden gündem oldu.

29 Eylül 2023 Cuma 09:20 - Güncelleme:
Şişli Belediyesi sınıfta kaldı! Yeni bitirilen yol çöktü, binaları su bastı
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Kısa süreli yağış sonrasında Şişli ilçesinde yer alan Fulya Mahallesinde altyapısı yeni tamamlanan ve kısa bir süre önce asfaltlanan yol çöktü.

CHP'Lİ BELEDİYE YOLU YENİ TAMAMLAMIŞTI

Muhtar Bülent Özen, CHP yönetimindeki belediye tarafından birkaç gün önce tamamlanan yolu görüntüleyip, "Evlerimizin alt katlarını olduğu gibi su bastı. Bu yolun altında doğal gaz, elektrik ve fiber kablolar da var. Onlar da zarar gördü, elektrikler yanmıyor." diye konuştu.

"ALT KATLAR OLDUĞU GİBİ SU DOLU"

Bir iş yerini görüntüleyen Özen, "Alt katlar olduğu gibi su dolu. Buranın bir alt katı daha var, olduğu gibi su dolu. Allah kolaylık versin. Büyük bir afet atlatmış gibi, görüyorsunuz çukurun derinliğini" dedi.

İMAMOĞLU REKLAMINI YAPMIŞTI: ŞİŞLİ'YE ÇOK ÖZENDİK

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu ise 20 Eylül'de ilçedeki altyapı çalışmalarına ilişkin, "Şişli'ye çok özendik. Altyapı çalışmalarıyla su baskınları son buldu." paylaşımını yapmıştı.

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