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Şişli Belediyesi'nde işçi kıyımı! Oturma eylemi başlattılar

CHP'li Şişli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler eylem başattı. İşçiler, 'Taşerona hayır' ve 'İşimizi istiyoruz' şeklinde sloganlar atıp, alkışlı protesto yaptı.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 14:56 - Güncelleme:
Şişli Belediyesi'nde işçi kıyımı! Oturma eylemi başlattılar
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Şişli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler, belediye binası önünde oturma eylemi başlattı.

Belediyenin karşısındaki alanda toplanan yaklaşık 20 işçi, "Başkanım işimizden kovulduk, iş istiyoruz" yazılı pankart açtı.

İşçiler, "Taşerona hayır" ve "İşimizi istiyoruz" şeklinde sloganlar atıp, alkışlı protesto yaptı.

İşçilerden Murat Suşehrili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geri dönüşüm işçisi olarak belediyede çalışırken, taşeron bir şirket geldiği için işten çıkarıldıklarını anlattı.

Yeni gelen taşeron şirketin kendilerine maaş vermediğini de söyleyen Suşehrili, "Biz işimizi geri istiyoruz. Herkesin evi, barkı, çocuğu var. Zor durumda kaldığımız için oturma eylemine devam ediyoruz." diye konuştu.

İşçiler, işlerine dönene kadar oturma eylemine devam edecekleri ifade etti.

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