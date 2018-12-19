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CHP halkı sokağa döktü

Her fırsatta millete sokak çağrısı yaparak kaos ortamı yaratmak isteyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kendi belediyesinde yeni bir skandala daha imza attı. Şişli Belediyesi çalışanları maaşları ödenmediği için iş bırakma eylemi yaptılar.

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"CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “hak, hukuk, adalet” diyor, partisinin belediye başkanı, işçilerin hakkını vermiyor" diyen işçiler, maaşlarının ödenmemesinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirterek ödeme yapılmazsa iş bırakma eylemi yapacaklarını söylediler.
 

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