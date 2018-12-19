CHP halkı sokağa döktü Her fırsatta millete sokak çağrısı yaparak kaos ortamı yaratmak isteyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kendi belediyesinde yeni bir skandala daha imza attı. Şişli Belediyesi çalışanları maaşları ödenmediği için iş bırakma eylemi yaptılar.