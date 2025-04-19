Şişli Belediyesi'nde yasa dışı bağış skandalı! Özgür Çelik yolsuzluğu itiraf etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hukuka aykırı kişisel verileri ele geçirme", "Rüşvet almak" "ihaleye fesat karıştırma" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞAHAN TUTUKLANDI KAYYUM ATANDI

Soruşturmanın bir diğer ayağında, eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da terör suçundan tutuklandı. Şahan'ın tutuklanmasının ardından Şişli Belediyesi'ne kayyum olarak Kaymakam Cevdet Ertürkmen atandı.

"KAYYUM ÖĞRENCİLERE DESTEĞİ KESTİ" YALANI

Kayyum atanmasının ardından CHP tarafından aslı astarı olmayan iftiralar atılmaya başlandı. Bu yalanlardan birisi de Şişli Belediyesi'nin kayyum yönetiminin öğrencilere burs ve abonman desteğini kestiğini iddia edilmesiydi.

Belediyeden yapılan açıklamada ise belediye meclisinden söz konusu destek ödemesi için bir karar alınmadığı aynı zamanda bağış da toplanmadığı açıklandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli Belediyesi'nin geçmişte bu konuda resmi bir ödeme yapmadığını kamuoyuna duyurdu.

BELEDİYEDEKİ YOLSUZLUĞU İTİRAF ETTİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklu eski belediye başkanı Resul Emrah Şahan'ın gönüllü bağışçılar üzerinden bu yardımları sağladığını itiraf etti. Ancak bu açıklama, belediye kaynakları dışında illegal bir finans ağı kurulduğunu gözler önüne serdi.

Belediye Kanunu'na göre gayri resmi bağış toplanması ve dağıtılması açıkça suçtur.

KİM BU GÖNÜLLÜ BAĞIŞÇILAR?

Çelik'in itiraf ettiği bu yolsuzluk kapsamında hangi bağışçılardan alınan paranın hangi yöntemle hesaplara yatırıldığı, diğer yandan bunların nasıl İstanbul Kart sistemine aktarıldığı merak konusu oldu.

ŞİŞLİ BELEDİYESİNDEN "BURS VE ABONMAN DESTEĞİNİN KESİLDİĞİ" İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Şişli Belediyesi, geçmiş dönemde öğrencilere yönelik burs ya da abonman desteği ödemesi yapılmadığını, hayırseverler tarafından verildiği öne sürülen ve resmi hesaplarda görülmeyen bağışların hangi hesapta toplandığı, kimlere ve hangi yöntemle aktarıldığına ilişkin sorumlu kişilerce açıklama yapılmasının beklendiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Şişli Belediye Başkanı'nın hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından ilgili mevzuat gereği belediye başkanvekilliği görevinin Şişli Kaymakamı tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Bu süreçte belediye hakkında kamuoyunu yanıltmaya yönelik çeşitli mesnetsiz iddiaların gündeme getirildiği, son olarak kamuoyuna "Kayyum, burs ve abonman desteğini kesti" yönünde bir bilgi servis edildiği kaydedilen açıklamada, "Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına tekrar belirtmek isteriz. Şişli Belediyesi, geçmiş dönemde öğrencilere yönelik herhangi bir burs ya da abonman desteği ödemesi yapmamıştır. Bu konuda alınmış bir belediye meclis ve encümen kararı da bulunmamaktadır. Belediyeye burs veya benzeri amaçlarla yatırılmış herhangi bir bağış kaydı da mevcut değildir." denildi.

Açıklamada, bu durumda kamuoyunun cevabını bilmesi gereken temel bir soru olduğu aktarılarak, "Belediyenin resmi hesaplarında kaydı bulunmayan ancak hayırseverler tarafından verildiği öne sürülen bu bağışlar hangi hesapta toplanmış, kimlere ve hangi yöntemle aktarılmıştır? Kamuoyunun aydınlatılması adına sorumlu kişilerin açıklama yapmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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