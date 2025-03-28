Şişli Belediyesi'nin borcu açıklandı

Ertürkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 24 Mart'ta Şişli Belediye Başkanvekili olarak göreve başladığını hatırlatarak, göreve atandığı ilk andan itibaren ilçede daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Çalışmaların temel amacının, Şişli'nin kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, şeffaf belediyecilik anlayışıyla yüksek standartlarda belediye hizmetlerini sunmak olduğunu aktaran Ertürkmen, "Görev yapacağımız süre zarfında, mesai mefhumu gözetmeksizin ekip arkadaşlarımla birlikte sizlerin hizmetinde olacağımızı bilmenizi isterim. Belediye faaliyetlerimizi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Şişli Belediyemizin kurumsal web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından sizlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Ertürkmen, belediye hizmetlerinin temel dayanağını mali imkanların oluşturduğuna işaret ederek, belediyenin borç durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"28 Mart itibarıyla Şişli Belediyesi'nin borcu 7 milyar 523 milyon 250 bin 698,57 TL'dir. Bu borcun 2 milyar 687 milyon 333 bin 723,76 TL'sini kurum borçları, 4 milyar 720 milyon 75 bin 601,64 TL'sini firma borçları, 115 milyon 841 bin 373,17 TL'sini personel borçları oluşturmaktadır. Bu borç miktarını paylaşmamızdaki amacın 'şeffaf belediyecilik' misyonumuzun bir gereği olduğunu bilmenizi isterim."