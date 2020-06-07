07 Haziran 2020 Pazar 12:32 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 12:33

Şişli'de çalışan iki görevli zabıta 10 Mart günü Global İnvestment Capital isimli şirkete gitti. İddiaya göre zabıta görevlileri şirkette çalışan birisini yanlarına çağırarak şirketin ruhsatı için eksik evraklar olduğunu, resmi işlem yapmak zorunda olduklarını ancak bu işi kendi aralarında hallederek rüşvet talebinde bulundular.

ŞİRKET ÇALIŞANINI DA ORTAK ETMEYE ÇALIŞTILAR

Sabah'ın haberine göre; Zabıta görevlileri şirket çalışanı Yunus Emre C.'ye kendisinin de bu işte ortak olabileceğini şirket yetkililerinden alacağı parayı birlikte bölüşebileceklerini söyledi. Bunun üzerine zabıta görevlileri İrfan K. ve Murat G.'nin yanından ayrılarak şirket yetkilisine yaşadıklarını anlattı. Yetkilinin yönlendirmesiyle Şişli Belediyesi'ne giderek iki zabıta görevlisinin kendilerinden rüşvet istediklerini ihbar etti.

POLİSLERLE SUÇÜSTÜ YAPILDI

Yunus Emre C. belediyeden sonra Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne de giderek zabıta görevlileri hakkında şikâyetçi oldu. Bunun üzerine iki rüşvetçi zabıta görevlisinin yakalanması için emniyet güçleri suçüstü yapmaya karar verdi. Yunus Emre C. yanına seri numaraları alınmış olan 10 adet 200'lük banknotları alarak İrfan K. ve Murat G. ile buluşmak için sözleşti.

TUTUKLANDILAR

İrfan K. ve Murat G. ile zabıta araç içerisinde buluşan genç adam zarf içerisinde seri numaraları alınan paraları verdiği sırada emniyet güçleri gelerek zabıta memurlarını gözaltına aldı. Rüşvetçi zabıtalar alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 zabıta memuru hakkında soruşturma açıldı. Yürütülen soruşturma sonunda rüşvet aldıkları ortaya çıkan İrfan K. ve Murat G. hakkında 'Rüşvet Almak ve Vermek' suçu kapsamında 12'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.