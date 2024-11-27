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Şişli'de akılalmaz olay! Kaldırımda yürüdüğü sırada yaşandı

Şişli'de 35 yaşındaki Erol Ancu, kaldırımda yürüdüğü sırada yeraltında yaşanan patlama sonucu ağır yaralandı. Patlama anı ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı.

DHA27 Kasım 2024 Çarşamba 09:56 - Güncelleme:
Şişli'de akılalmaz olay! Kaldırımda yürüdüğü sırada yaşandı
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Olay, 23 Kasım günü saat 20.00 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ancu akşam saatlerinde iş yerinden çıkarak evine doğru gitmeye başladı.

Kaldırımda yürüyen Ancu, elektrik için kazı çalışmasının yapıldığı noktadan geçtiği sırada patlama meydana geldi. Olay sonucunda yere savrulan Ancu, ağır şekilde yaralandı.

O sırada kaldırımda bekleyenlerde panik yaşadı.

Patlama anı ve sonrasında yaşananlar ise kameralara yansıdı.

KALDIRIMDA YÜRÜRKEN PATLAMADA YARALANDI

Çevredekilerin müdahale ettiği Ancu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ameliyata alınan Ancu'nun dalağının alındığı, kaburgasının kırıldığı ve iç kanama geçirdiği öğrenildi.

Ancu'nun ailesinin şikayetçi olduğu olayla ilgili polis çalışma başlattı.

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