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Güncel

Şişli'de araçların lastiklerini kesip ateşe verdiler

ŞİŞLİ'de kimliği belirsiz kişi yada kişiler önce otomobillerin lastiklerini kestiler ardanda da iki otomobili ateşe vererek kaçtılar. İddiaya göre ayın sokakta 4 gün öncede araçların lastikleri kesilmiş.

DHA27.01.2020  07:29 - Güncelleme: 27.01.2020  07:29

Olay saat 05:20 sıralarında Paşa Mahallesi Ortanca Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan araçların yandığını gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ OTOMOBİL ATEŞE VERİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri 9 aracın lastiklerinin kesildiğini ve 2 otomobilinde yakıldığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobillerde çıkan yangın söndürüldü. Otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Bir görgü tanığı ise, sabah evine gittiği sırada araçların yandığını gördüğünü belirterek, "Polis ve itfaiyeyi aradım. 3-4 gün önce yine aynı olay gerçekleşti bu mahallede ve 18 aracın lastikleri kesildiö dedi.

4 GÜN İÇİNDE 18 ARACIN LASTİKLERİ KESİLDİ

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 9 aracın lastiklerinin kesildiğini belirledi. 4 gün önce de aynı sokakta 9 aracın daha lastiklerinin kesildiği belirlendi.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Aynı sokakta 4 gün arayla yapılan saldırıyı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı.

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