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Şişli'de AVM yangını

Şişli Mecidiyeköy'de bulunan bir AVM'nin havalandırma boşluğunda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

28 Eylül 2024 Cumartesi 08:30 - Güncelleme:
Şişli'de AVM yangını
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Yangın, saat 07.00 sıralarında Mecidiyeköy'de bulunan bir AVM'de çıktı. Edinilen bilgiye göre, AVM'nin havalandırma bölümünde çıkan yangında ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, cadde ve sokakta güvenlik önlemleri alıp AVM'deki kişileri dışarıya çıkarırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. İtfaiyenin içerden yaptığı müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Kısa sürede söndürülen yangında, bir AVM personeli dumandan etkilenerek ambulansa alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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