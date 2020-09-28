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Şişli'de bıçaklı kavga: 1 ölü

İstanbul Şişli'de iki arasında kavga çıktı. Yaşanan olayda kimliği belirlenemeyen taraflardan biri börekçi dükkanından aldığı bıçakla diğerini bıçaklayarak öldürdü.

DHA28 Eylül 2020 Pazartesi 09:28 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 09:32
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Olay, saat 06:00 sıralarında Gülbalar Mahallesi Galata Deresi Caddesi üzerinde bulunan Serçe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre biri Türk, 3'ü yabancı uyruklu kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın ardından Galata Deresi Caddesi'nde bulunan börekçi dükkanına giren yabancı uyruklu bir kişi, tezgahta bulunan bıçağı alarak dışarı çıktı.

DEFALARCA BIÇAKLAMIŞ

Bıçağı alarak dükkandan çıkan saldırgan, Serçe Sokak'a doğru koştu. Ardından da, ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişiyi defalarca bıçakladı. Yaralanan yabancı uyruklu kişi yere düştükten sonra ise saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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