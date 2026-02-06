İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2026 Cuma / 19 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6222
  • EURO
    51,4863
  • ALTIN
    6837.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şişli'de bir çağrı merkezinde dolandırıyorlarmış! Forex vurgununda şüphelilere adliye yolu
Güncel

Şişli'de bir çağrı merkezinde dolandırıyorlarmış! Forex vurgununda şüphelilere adliye yolu

İstanbul Şişli'de faaliyet gösteren bir çağrı merkezinden yüksek kazanç vaadiyle Forex dolandırıcılığı yaptıkları öne sürülen 17 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

IHA6 Şubat 2026 Cuma 12:40 - Güncelleme:
Şişli'de bir çağrı merkezinde dolandırıyorlarmış! Forex vurgununda şüphelilere adliye yolu
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya göre, "Forex yatırım sistemi" aracılığıyla yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatılmış, Şişli'deki bir çağrı merkezinin farklı isimler kullanarak yasadışı forex ve yatırım dolandırıcılığı suçunu işlediği tespit edilmişti.

İş yerine yapılan baskında haklarında gözaltı kararı verilen 17 kişi, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınmıştı. Operasyona hedef olan işyerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda bilgisayar, yazılı dokümanlar, çeşitli operatörlere ait GSM hatları ve soğuk cüzdan ele geçirilmişti.

Yakalanan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kopya sitelerle büyük vurgun
  • Forex dolandırıcılığı
  • İstanbul şüpheliler
  • Adliyeye sevk

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.