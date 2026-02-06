Şişli'de bir çağrı merkezinde dolandırıyorlarmış! Forex vurgununda şüphelilere adliye yolu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya göre, "Forex yatırım sistemi" aracılığıyla yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatılmış, Şişli'deki bir çağrı merkezinin farklı isimler kullanarak yasadışı forex ve yatırım dolandırıcılığı suçunu işlediği tespit edilmişti.

İş yerine yapılan baskında haklarında gözaltı kararı verilen 17 kişi, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınmıştı. Operasyona hedef olan işyerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda bilgisayar, yazılı dokümanlar, çeşitli operatörlere ait GSM hatları ve soğuk cüzdan ele geçirilmişti.

Yakalanan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kopya sitelerle büyük vurgun