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Şişli'de bir otelde yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın öldü

Şişli'de bir otelde, yüksekten düşen yabancı uyruklu kadın öldü.

AA18 Temmuz 2022 Pazartesi 07:10 - Güncelleme:
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İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'taki bir otelde, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksekten düştü.

Olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde inceleme yaptı. Kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Polisin soruşturması devam ediyor.

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