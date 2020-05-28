Şişli'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Şişli cuma namazı kılınacak camiler

Şişli'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Şişli'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Şişli cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Şişli için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Şişli ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Şişli ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.
ŞİŞLİ 'DE CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.
ŞİŞLİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
19 Mayıs Fulya Balçık Camii
Çiftecevizler Camii
Dolapdere Mescidi
Esentepe Camii
Feriköy Paşa Mh. Camii
Feriköy Yayla Mh.Camii
Filiz Camii
Fulya Mehmetçik Camii
Fulya Yeni Camii
Hacı Ayşe Sarıgül Camii
Hacı Nimet Özden Camii
Hacı Sefer Dursun Camii
Halil Rıfatpaşa Mh.Camii
Harbiye İtfaiye Mescidi
Hasan Zeynep Camii
İzzetpaşa Çiftliği Camii
Kurtuluş Camii
Kuştepe Merkez Camii
Mahmut Şevketpaşa Mh.Anadolu Camii
Mecidiyeköy Merkez Camii
Mecidiyeköy Tevfikağazade Camii
Okmeydanı Perpa Mescidi
Osman Sağnak Camii
Şişli Camii
Şişli Etfal Hastahanesi Camii
Teşvikiye Camii
Zincirli Kuyu Camii
Feriköy Spor Kulubü
Şişli Spor Kulubu