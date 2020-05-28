Şişli'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Şişli cuma namazı kılınacak camiler

28 Mayıs 2020 Perşembe 19:28 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 19:28

Şişli'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Şişli'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Şişli cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Şişli için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Şişli ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Şişli ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

ŞİŞLİ 'DE CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

ŞİŞLİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

19 Mayıs Fulya Balçık Camii

Çiftecevizler Camii

Dolapdere Mescidi

Esentepe Camii

Feriköy Paşa Mh. Camii

Feriköy Yayla Mh.Camii

Filiz Camii

Fulya Mehmetçik Camii

Fulya Yeni Camii

Hacı Ayşe Sarıgül Camii

Hacı Nimet Özden Camii

Hacı Sefer Dursun Camii

Halil Rıfatpaşa Mh.Camii

Harbiye İtfaiye Mescidi

Hasan Zeynep Camii

İzzetpaşa Çiftliği Camii

Kurtuluş Camii

Kuştepe Merkez Camii

Mahmut Şevketpaşa Mh.Anadolu Camii

Mecidiyeköy Merkez Camii

Mecidiyeköy Tevfikağazade Camii

Okmeydanı Perpa Mescidi

Osman Sağnak Camii

Şişli Camii

Şişli Etfal Hastahanesi Camii

Teşvikiye Camii

Zincirli Kuyu Camii

Feriköy Spor Kulubü

Şişli Spor Kulubu