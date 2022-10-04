İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2022 Salı / 9 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5584
  • EURO
    18,2693
  • ALTIN
    1012.71
  • BIST100
    3392.13
Güncel

Şişli'de D-100 Karayolu'nda feci kaza

Şişli'de D-100 Karayolu üzerinde makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önce bariyerlere sonra da başka otomobile çarparak kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, otomobilin yerinden kopan motoru yola savruldu.

DHA4 Ekim 2022 Salı 07:05 - Güncelleme:
Şişli'de D-100 Karayolu'nda feci kaza
ABONE OL

Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu Çağlayan mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre D-100 Karayolu üzerinde makas atarak seyir halinde bulunan ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen 27 AKP 080 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra 34 CPE 128 plakalı otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından trafikte makas attığı iddia edilen otomobilin yerinden fırlayan motoru ise dikkat çekti. Kaza sonucu karayolundaki trafik bir süre aksadı. Otomobillerin olay yerinden kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra trafik tekrar normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.