İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2025 Perşembe / 5 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9495
  • EURO
    41,6788
  • ALTIN
    3837.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şişli'de eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
Güncel

Şişli'de eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

İstanbul Şişli'de bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 07:30 - Güncelleme:
Şişli'de eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
ABONE OL

Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında, iddiaya göre, çıkan tartışmanın ardından dışarı çıkan kimliği belirsiz kişiler iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırının ardından şüpheliler plakası alınamayan bir otomobille kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Açılan ateş sonucu yaralanan 2 kişiden 1'i ambulansla, diğeri taksiyle hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin geniş güvenlik önlemleri aldığı eğlence mekanında olan vatandaşlar, kontrollü şekilde dışarı çıkartıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemelerde çok sayıda kovan tespit etti, polis ekipleri de suç unsuru atılabileceğini düşünerek çevredeki çöp konteynerlerinde arama yaptı.

Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını alan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

  • Şişli
  • eğlence mekanı
  • silahlı saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.