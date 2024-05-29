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Şişli'de emlak ofisine silahlı saldırı

Şişli'de bir emlak ofisine motosikletli 2 kişinin düzenlediği silahlı saldırıda hasar meydana geldi.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 14:39 - Güncelleme:
Şişli'de emlak ofisine silahlı saldırı
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Halide Edip Adıvar Caddesi'ndeki ofise gece motosikletle gelen 2 kişiden biri, silahla 4 el ateş açtı. Kurşunlar dükkanın camına isabet ederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Sabah ofisin kurşunlandığını gören bir esnaf, durumu emlak ofisinin sahibi Hüseyin Albin'e haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 4 mermi kovanı bulundu.

Daha sonra Şişli Belediyesi ekiplerince olay yerinde temizlik yapıldı.

Hüseyin Albin'i ifadesini alınmak için polis merkezine götüren polisler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

  • Şişli
  • emlak ofisi
  • silahlı saldırı

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