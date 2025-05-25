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Güncel

Şişli'de evlat dehşeti: Anne ve babasını bıçakladı

Şişli'de Mesut S. isimli bir şahıs anne ve babasını bıçakla yaraladı. Olayın ardından kaçan zanlı kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Anne ve baba hastaneye kaldırılırken, annenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

IHA25 Mayıs 2025 Pazar 01:28 - Güncelleme:
Şişli'de evlat dehşeti: Anne ve babasını bıçakladı
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Olay, saat 17.00 sıralarında Paşa Mahallesi Darülaceze Yolu Caddesi'nde bir apartman dairesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gelen bir kişinin anne ve babasını bıçakladığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Daireye giren ekipler, Yosma S. ve Mustafa S.'yi yaralı şekilde buldu. Yaralı çift, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan Yosma S.'nin hayati tehlikesi bulunurken, baba Mustafa S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN EVLAT YAKALANDI

Polis ekipleri, olayın şüphelisi olduğu belirlenen çiftin oğlu firari Mesut S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Mesut S., üzerinde kan lekeleri olduğu belirlenen ekmek bıçağını polise teslim etti. Gözaltına alınan Mesut S., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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