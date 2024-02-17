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Şişli'de feci kaza: 1 ölü

Şişli E-5 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken motosiklette bulunan ismi öğrenilmeyen sürücü hayatını kaybetti, yanında bulunan bir kişi ise ağır yaralandı.

IHA17 Şubat 2024 Cumartesi 13:14 - Güncelleme:
Şişli'de feci kaza: 1 ölü
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Kaza, saat 22.00 sıralarında Şişli E- Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mecidiyeköy'den Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 DKZ 034 plakalı F.S.E. İsimli motosiklet sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklendi. Motosiklette bulunan F.S.E. ve T.E. İsimli şahıslar ise yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirken bir yandan da yardıma koştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak otoyolda bir şeridi trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri ise motosikletten yola savrulan iki kişiye müdahale etti. Yapılan incelemlerde, motosiklet sürücüsü F.S.E'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken T.E. isimli şahısın ise ağır yaralandı belirlendi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan T.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri otoyolda ve kazanın yaşadığı yerde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Kaza nedeniyle E-5 Karayolu'nda oluşan trafik, motosikletin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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