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Şişli'de feci kaza: Yaralılar var

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

AA31 Ekim 2020 Cumartesi 07:15 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 07:15
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Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi’nden Beşiktaş istikametine seyir halindeki 34 DVL 74 plakalı otomobille 34 CLN 683 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 yolcuya müdahale ederken itfaiye ekipleri araçta sıkışan yolculardan birini kurtardı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kazaya karışan araçların olay yerinen kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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