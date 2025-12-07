İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2025 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5354
  • EURO
    49,5729
  • ALTIN
    5746.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şişli'de güpegündüz magandalık: 2 şüpheli yakalandı
Güncel

Şişli'de güpegündüz magandalık: 2 şüpheli yakalandı

Şişli'de silahla havaya ateş eden kişi ile onu videoya çeken arkadaşı gözaltına alındı.

AA7 Aralık 2025 Pazar 22:20 - Güncelleme:
Şişli'de güpegündüz magandalık: 2 şüpheli yakalandı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki İETT durağında bir kişinin silahla havaya ateş ettiği anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme yaptı.

Silahla havaya ateş açtıktan sonra aracına binerek olay yerinden ayrılan kişinin M.K. (21), görüntüleri çektikten sonra aracın yolcu koltuğuna oturan kişinin de H.K. (22) olduğu belirlendi.

İki şüpheli de gözaltına alınırken, olayda kullanılan silahın da kurusıkı olduğu anlaşıldı.

Şüpheli M.K'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden 15 metrelik mesafe içinde park etmek", "yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde, taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden para cezası kesildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

HABERİN VİDEOSU;

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.