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Şişli'de hareketli anlar! İkna edilerek gözaltına alındı

İstanbul Şişli'de sokak ortasında rastgele ateş etikten sonra polisle çatışmaya giren şahıs ikna edilerek gözaltına alındı.

AA20 Mayıs 2025 Salı 07:36 - Güncelleme:
Şişli'de hareketli anlar! İkna edilerek gözaltına alındı
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19 Mayıs Mahallesi Aslanyurt Sokak'ta kimliği belirsiz bir erkek şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak arasında rastgele ateş etmeye başladı.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şahıs daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş etmeye başladı.

Bir süre karşılıklı çatışmanın yaşandığı sokakta şahıs ikna edilerek ekiplerce gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerde yerlerde çok sayıda boş kovan bulundu.

Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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