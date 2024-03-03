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Güncel

Şişli'de iş yerinin önündeki alana çorapla uyuşturucu gizleyen zanlı yakalandı

Şişli'de iş yerinin önündeki alana çorapla uyuşturucu gizleyen zanlı gözaltına alındı.

AA3 Mart 2024 Pazar 11:37 - Güncelleme:
Şişli'de iş yerinin önündeki alana çorapla uyuşturucu gizleyen zanlı yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan zanlıların yakalanması, narkotik suçlarının önlenmesi ve genel asayişin sağlanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 1 şüphelinin iş yeri önündeki yeşil alana uyuşturucu gizlediği ihbarı üzerine bölgede inceleme yaptı. Aramada, taşın altına çorap içerisine gizlenmiş 25 gram uyuşturucu madde bulundu.

Çorabı aynı yere bırakıp, fabrika çalışanı gibi davranarak alanı izlemeye alan ekipler, bölgeyi kontrol etmeye gelen şüpheli A.K'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, "narkotik madde ticareti" suçundan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelinin uyuşturucunun saklandığı alana gelerek inceleme yaptığı görülüyor.

Kayıtlarda, ekiplerin fabrika çalışanı gibi davranarak bölgede bekledikleri yer alıyor.

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